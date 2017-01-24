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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-24, 11:44
Одесситам о социальной льготе для физлица, которое работает неполный рабочий день

Плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы (других приравненных к ней в соответствии с законодательством выплат, компенсаций и вознаграждений), если его размер не превышает суммы, которая равняется размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного к ближайшим 10 гривнам.

В 2017 году размер заработной платы, которая дает право на налоговую социальную льготу, составляет - 2240 грн. (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 1600 грн. х 1,4), а в 2016 году - 1930 грн. (1378 грн. х 1,4).

Т.е., физическое лицо, которое работает неполный рабочий день, имеет право на налоговую социальную льготу при условии, если размер ее заработной платы не превышает предельного размера для получения налоговой социальной льготы.

С таким разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 103.04).

 


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