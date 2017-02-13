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2017-02-13, 10:00
Одесситам о тарифах на электроэнергию
Шок от роста тарифов, судорожные попытки экономить и страх от неведения "а что еще могут придумать?" - это уже привычная наша с вами жизнь.
Не расслабляемся, судя по всему, грядет очередное повышение.
Тариф в пределах нормы от 600 кВт · ч и более повысится меньше - на 3%, с 1,638 грн до 1,68 грн за кВт · ч.
Отметим, что пока электроэнергия для частных потребителей продолжает расти, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение снизить оптово-рыночную цену электроэнергии с 1 января на 10% и с 1 апреля на 5,8%, пишет Слово и Дело.
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