2017-02-21, 12:50

Одесситам о тонкостях займа и финансового кредита

Налогообложение доходов нерезидентов в виде процентов по займам или финансовым кредитам.

Законом Украины от 21.12.2016г. №1797 внесено изменения в Налоговый кодекс Украины, в частности, относительно налогообложения доходов нерезидентов в виде процентов по займам или финансовым кредитам, предоставленными резидентам.

Согласно новому пункту 141.4.11 статьи 141 Налогового кодекса Украины такие доходы облагаются налогом на прибыль предприятий по ставке в размере 5% у источника выплаты таких доходов и за счет таких доходов с одновременно соблюдением таких условий:

- средства, предоставленные нерезидентом по займу или финансовым кредитом, привлеченные им путем размещения иностранных долговых ценных бумаг на иностранной фондовой бирже, что входит в перечень, утвержденный Кабинетом Министров Украины;

- средства, предоставленные нерезидентом по займу или финансовым кредитом, привлеченные с целью предоставления (прямо или опосредованно) резиденту займа или финансового кредита;

- нерезидент, которому выплачиваются проценты, и/или уполномоченное им лицо (если проценты выплачиваются через такое лицо) не являются резидентами юрисдикций, которые на дату размещения нерезидентом иностранных долговых ценных бумаг включены в перечень государств (территорий), утвержденного Кабинетом Министров Украины в соответствии со статьей 39 Налогового кодекса Украины.