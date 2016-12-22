2016-12-22, 13:21

Одесситам об экономии: новые тарифы и бытовое потребление электричества

Появилась надежда на то , что с 1 января в Одессе подешевеет электричество, благодаря снижению оптовой цены электричества для всей Украины.

Член Нацкомиссии по регулированию цен энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что в индустриальных регионах, где высокая концентрация крупных промышленных потребителей, потребители получат более низкий тариф, в том числе и в Одессе. Правда, понижение будет всего на 3-4%.





И тем не менее, не лишним знать, как можно сэкономить на электричестве. При последнем повышении таифов, специалистами было подсчитано, сколько стоит один час работы наиболее часто используемых электроприборов при тарифе 0,714 грн/кВт (при потреблении до 100 кВт в месяц) и 1,29 грн/кВт (при потреблении от 101 до 600 кВт в месяц).