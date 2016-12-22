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ЭКСПРЕСС ОПРОС

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-22, 13:21
Одесситам об экономии: новые тарифы и бытовое потребление электричества

Появилась надежда на то , что с 1 января в Одессе подешевеет электричество, благодаря снижению оптовой цены электричества для всей Украины.

Член Нацкомиссии по регулированию цен энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что в индустриальных регионах, где высокая концентрация крупных промышленных потребителей, потребители получат более низкий тариф, в том числе и в Одессе. Правда, понижение будет  всего на 3-4%.

В Одессе с января подешевеет электричество (ФОТО) 

И тем не менее, не лишним знать, как можно сэкономить на электричестве. При последнем повышении таифов, специалистами было подсчитано, сколько стоит один час работы наиболее часто используемых электроприборов при тарифе 0,714 грн/кВт (при потреблении до 100 кВт в месяц) и 1,29 грн/кВт (при потреблении от 101 до 600 кВт в месяц).

 

Бытовой прибор

Количество потребляемого электричества, кВт*ч

Стоимость при тарифе 0,714 грн/кВт в час, грн

Стоимость при тарифе 1,29 грн/кВт в час, грн

Электрическая печь

17,2

12,29

22,2

Духовка

2,3

1,64

3

Электрочайник

2,2

1,6

2,8

Пылесос

2,0

1,4 г

2,6

Бойлер

2,0

1,4

2,6

Посудомоечная машина

1,8

1,3

2,3

Фен

1,5

1,1

1,9

Обогреватель

1,5

1,1

1,9

Кофеварка

1,5

1,1

1,9

Микроволновая печь

1,5

1,1

1,9

Тостер, утюг, кондиционер

1,1

0,8

1,4

Электрическая кухонная плита

1,0

0,714

1,29

Стиральная машина

1,0

0,714

1,29

Пылесос

0,65

0,5

0,83

Плазменный телевизор

0,34

0,24

0,43

Холодильник

0,18

0,13

0,23

Обычный телевизор (с электронно-лучевой трубкой)

0,15

0,1

0,19

 


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