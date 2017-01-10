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2017-01-10, 17:26
Одесситам предлагают позаботиться о животных
Информация для тех, кто собирается выбрасывать новогоднюю елку раньше мая месяца!
С большой просьбой обращается дирекция Одесского зоопарка к одесситам, которые покупали к Новому году хвойные деревья, не выкидывать их, а относить в зоопарк.
В зоопарке деревья превращают в опилки, которые используют для утепления вольеров. А некоторые сорта хвои пускают даже на корм.
Администрация также напоминает, что возможности забирать деревья у зоопарка нет. Подарки зверям нужно приносить самостоятельно.
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Напомним, ранее наступающий 2017 год подтолкнул директора Одесского зоопарка Игоря Белякова к креативу.
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