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﻿2017-01-23, 18:26
Одесситам предлагают премию и стажировеку в Германии

До 15 марта принимаются заявки для участия в «Конкурсе бизнес-планов 2017», сообщает одесская мэрия.

«Украинско-Баварский Менеджмент Тренинг-центр» проводит набор участников в проект «Конкурс бизнес-планов 2017».

Одесситы - участники конкурса - могут выиграть денежный приз и пройти бесплатную стажировку в Германии. 

По результатам оценок компетентного жюри лучший бизнес-план получает премию в размере 2 500 Евро. 

К участию приглашаются все, у кого есть интересные деловые предложения в области: 

- создания собственного бизнеса, 

- расширения и модернизации действующих предприятий, 

- разработки инновационных решений.

 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

(048) 777-06-96 или на сайте: www.ubmt.com.ua  

 


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