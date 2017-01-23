

﻿ 2017-01-23, 18:26 Одесситам предлагают премию и стажировеку в Германии До 15 марта принимаются заявки для участия в «Конкурсе бизнес-планов 2017», сообщает одесская мэрия. «Украинско-Баварский Менеджмент Тренинг-центр» проводит набор участников в проект «Конкурс бизнес-планов 2017». Одесситы - участники конкурса - могут выиграть денежный приз и пройти бесплатную стажировку в Германии. По результатам оценок компетентного жюри лучший бизнес-план получает премию в размере 2 500 Евро. К участию приглашаются все, у кого есть интересные деловые предложения в области: - создания собственного бизнеса, - расширения и модернизации действующих предприятий, - разработки инновационных решений. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (048) 777-06-96 или на сайте: www.ubmt.com.ua

