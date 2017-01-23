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2017-01-23, 18:26
Одесситам предлагают премию и стажировку в Германии
До 15 марта принимаются заявки для участия в «Конкурсе бизнес-планов 2017», сообщает одесская мэрия.
«Украинско-Баварский Менеджмент Тренинг-центр» проводит набор участников в проект «Конкурс бизнес-планов 2017».
Одесситы - участники конкурса - могут выиграть денежный приз и пройти бесплатную стажировку в Германии.
По результатам оценок компетентного жюри лучший бизнес-план получает премию в размере 2 500 Евро.
К участию приглашаются все, у кого есть интересные деловые предложения в области:
- создания собственного бизнеса,
- расширения и модернизации действующих предприятий,
- разработки инновационных решений.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
(048) 777-06-96 или на сайте: www.ubmt.com.ua
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