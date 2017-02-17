2017-02-17, 14:02

Одесситам предлагают службу по контракту и работу по вольному найму

Главное управление ДСНС Украины в Одесской области приглашает на службу по контракту и работу по вольному найму на должности:

- Видеооператор и монтажер Пресс-службы (образование высшее, владение программами Adobe Premiere и Adobe Photoshop)

- Фотограф Пресс-службы (образование высшее, владение программой Adobe Photoshop, профессиональные навыки и пользовании фотоаппаратом в любых условиях);

- Дизайнер (образование высшее, владение программой Adobe Photoshop, стаж работы дизайнером не менее трех лет);

- Ведущий специалист отдела пожарной безопасности, контроля за системами противопожарной защиты, лицензирования и нормативно-технической работы управления предотвращения чрезвычайных ситуаций (образование высшее по направлению «пожарная безопасность»);

- Заведующий пункта здравоохранения (высшее образование по направлению подготовки "Медицина". Стаж работы по специальности - не менее 3 лет);

- Фельдшер (неполное высшее образование по направлению подготовки "Медицина", специальности "Лечебное дело" по образовательно-квалификационному уровню младшего специалиста. Без требований к стажу работы);

- Врач (стоматология) (полное высшее образование по направлению подготовки "Медицина". Прохождение интернатуры по одной из специальностей медицинского профиля с последующей специализацией - "Организация и управление здравоохранением". Наличие сертификата врача-специалиста и удостоверение о присвоении (подтверждении) квалификационной категории по этой специальности. Стаж работы по специальности - не менее 3 лет);

- Врач (специалист) (полное высшее образование по направлению подготовки "Медицина". Прохождение интернатуры по одной из специальностей медицинского профиля с последующей специализацией - "Организация и управление здравоохранением". Наличие сертификата врача-специалиста и удостоверение о присвоении (подтверждении) квалификационной категории по этой специальности. Стаж работы по специальности - не менее 3 лет);

- Пожарный-спасатель (возраст 18-30 лет, полное общее среднее образование. Без требований к стажу работы. Годен к военной службе);

- Водолаз (возраст 18-30 лет, образование полное среднее, годен к военной службе);

- Сапер (Возраст 18-30 лет. Полное общее среднее образование. Без требований к стажу работы. Годен к военной службе);

- Водитель пожарного автомобиля (возраст 18-30 лет, полное общее среднее образование. Непрерывный водительский стаж - не менее 3 лет. Годен к военной службе);

- Уборщик территории;

- Дизелист (образование не ниже полного среднего, годен к военной службе. Стаж работы в подразделениях радиационной и химической защиты - не менее 2 лет).

Кандидатам на вышеперечисленные должности обращаться по адресу: г. Одесса, ул. Прохоровская, 6, Управление персонала. Телефоны для справок: 779-31-50, 779-31-51.



