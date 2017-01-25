2017-01-25, 12:56

Одесситам выдано 50 тысяч усиленных сертификатов открытых ключей

На протяжении 2016 года услугами Аккредитованного центра сертификации ключей на территории Одесской области, который действует при ГФС, воспользовались 12,5 тыс. лиц.

Клиентам центра выдано 50 тыс. усиленных сертификатов открытых ключей.

Среди клиентов Аккредитованного центра большинство составляют физические лица. За указанный период за бесплатными ключами в отделения центра обратилось 8 тыс. физических лиц, которым выдано 18 тыс. усиленных сертификатов.

Количество юридических лиц, которые стали владельцами электронных ключей, составляет 4,5 тыс. Им выдано 32 тыс. усиленных сертификатов.

Вообще от начала своей деятельности центр обслуживает свыше 210 тыс. усиленных сертификатов.

Предоставление услуг электронной цифровой подписи, в отличие от коммерческих структур, в Аккредитованном центре бесплатное. Также обращаем внимание, что для подачи декларации за прошлый год гражданин должен использовать личный ключ электронной цифровой подписи.

Поэтому советуем всем не откладывать визит в представительства Аккредитованного центра на конец отчетного периода.

Получить усиленные сертификаты открытых ключей можно в любом отделении центра. В Одесской области действует три таких отделения по адресам:

- г. Одесса, Французский бульвар, 7, каб. 209, тел.: (048) 725-64-05;

- г. Одесса, ул. Столбовая, 17, тел.: (048) 717-33-92;

- г. Измаил, ул. Кишиневская, 3, тел.: (04841) 7-29-37.

Срок действия сертификатов - 2 года с момента формирования. Для его получения необходимо заполнить регистрационные заявления и собрать все необходимые документы для регистрации и получения услуг электронной цифровой подписи.

С полным перечнем документов можно ознакомиться на веб-портале ГФС по ссылке http://acskidd.gov.ua/r_kor.