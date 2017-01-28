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2017-01-28, 16:50
Одесситов хотят лишить трех любимых праздников
Автор идеи убрать из прадзничного календаря украинцев 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая - директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.
По мнению Вятровича, празднование Дня Победы следуте проводить 8 мая. А избавление от прадника 23 февраля он считает огромным достижением Украины.
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