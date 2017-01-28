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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-28, 16:50
Одесситов хотят лишить трех любимых праздников

Автор идеи убрать из прадзничного календаря украинцев 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая - директор Института нацпамяти Владимир Вятрович.

Он считает, что эти праздники не имеют никакого отношения к истории нашего государства.

"Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые связаны с переломными, чрезвычайно важными для Украины событиями - День независимости, День Конституции... а не какие-то праздники, доставшиеся нам в наследство от советского прошлого", - цитирует Вятровича Апостроф.

По мнению Вятровича, празднование Дня Победы следуте проводить 8 мая. А избавление от прадника 23 февраля он считает огромным достижением Украины.


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