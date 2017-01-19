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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-19, 13:50
Одесситов интересует публичная информация

За январь-декабрь 2016 года жители Одесчины направили в фискальную службу 148 запросов на публичную информацию.

Из них, 36 запросов поступило по почте, 78 - по электронной почте, 34 - обратились лично.

Больше всего запросов поступило от граждан - 69.

В частности, 35 запросов поступило от объединений граждан, 21 запрос от юридических лиц, 15 запросов поступило от органов исполнительной власти как к распорядителю информации и 8 запросов от представителей средств массовой информации.

Граждане обращались с просьбой предоставить разъяснение налогового законодательства, информацию относительно предприятий и граждан, контрольно-проверочной  работы, ведомостей о доходах и т.п..

 

 


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