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2017-01-19, 13:50
Одесситов интересует публичная информация
За январь-декабрь 2016 года жители Одесчины направили в фискальную службу 148 запросов на публичную информацию.
Из них, 36 запросов поступило по почте, 78 - по электронной почте, 34 - обратились лично.
Больше всего запросов поступило от граждан - 69.
В частности, 35 запросов поступило от объединений граждан, 21 запрос от юридических лиц, 15 запросов поступило от органов исполнительной власти как к распорядителю информации и 8 запросов от представителей средств массовой информации.
Граждане обращались с просьбой предоставить разъяснение налогового законодательства, информацию относительно предприятий и граждан, контрольно-проверочной работы, ведомостей о доходах и т.п..
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