2017-01-19, 13:50

Одесситов интересует публичная информация

За январь-декабрь 2016 года жители Одесчины направили в фискальную службу 148 запросов на публичную информацию.

Из них, 36 запросов поступило по почте, 78 - по электронной почте, 34 - обратились лично.

Больше всего запросов поступило от граждан - 69.

В частности, 35 запросов поступило от объединений граждан, 21 запрос от юридических лиц, 15 запросов поступило от органов исполнительной власти как к распорядителю информации и 8 запросов от представителей средств массовой информации.

Граждане обращались с просьбой предоставить разъяснение налогового законодательства, информацию относительно предприятий и граждан, контрольно-проверочной работы, ведомостей о доходах и т.п..