2017-02-18, 14:00

Одесситов научат выживать во время кризиса

В Одессу приедет Валерий Пекар — известный общественный деятель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

В Impact Hub Odessa он расскажет о том, что такое интегральная динамика и как она работает, чем она может быть полезна на личном и организационном уровнях, и как ее использовать в реальной жизни. Кроме того, Валерий Пекар презентует новую книгу «Різнобарвний менеджмент».

Лекция состоится 6 марта с 18:00 до 21:00, по адресу: ул. Греческая 1а, Impact Hub Odessa, второй этаж.

В ходе лекции Валерий Пекар будет освещать такие темы:

● Парадигмы мышления: что движет моими поступками и поступками других людей? Почему мы думаем и поступаем так, а не иначе?

● Коммуникация: почему люди не понимают друг друга? Как общаться и понимать человека с другой парадигмой мышления?

● Персонал: есть общие законы личностного развития человека? Как сделать инструменты управления персоналом действительно персональными?

● Лидерство: какой мой стиль лидерства, соответствует ли он моим сегодняшним задачам? Как нарастить личный управленческий инструментарий?

● Менеджмент: какая управленческая культура в моей компании? А какая была бы нужна, и как управлять этими изменениями?

● Интегральный взгляд: что происходит в стране и в мире? Куда все движется? Что мне делать в связи с этим?

Справка:

Валерий Пекар — украинский предприниматель и общественный деятель, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы. Автор более 200 статей по менеджменту, маркетингу, информационным технологиям. Книга Валерия Пекаря по интегральной динамике входит в ТОП-3 украинской деловой литературы.



