2017-01-09, 17:40

Одесситов подстерегает угроза на каждом шагу

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Одессы и области сохранятся мороз, снежные заносы на дорогах, гололедица.

Впрочем, заносы на дорогах - не единственная угроза для одесситов. Не меньшую опасность представляют оледеневшие крыши и карнизы.

Департамент городского хозяйства Одессы предупреждает об опасности падения наледи и сосулек. Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными вблизи строений.



Напомним,о местах, где наледь и сосульки образовались в больших количествах, следует сообщать в контрольно-диспетчерскую службу «058» по телефонам: 705-48-51 и 705-48-52.

Как отмечается, «ответственность за выполнение мероприятий несут начальники участков и директора жилищно-коммунальных сервисов», в противном случаем им грозит штраф.







