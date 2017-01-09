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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-09, 17:40
Одесситов подстерегает угроза на каждом шагу

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Одессы и области сохранятся мороз, снежные заносы на дорогах, гололедица.

Впрочем, заносы на дорогах - не единственная угроза для одесситов. Не меньшую опасность представляют оледеневшие крыши и карнизы.

Департамент городского хозяйства Одессы предупреждает об опасности падения наледи и сосулек. Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными вблизи строений.

Напомним,о местах, где наледь и сосульки образовались в больших количествах, следует сообщать в контрольно-диспетчерскую службу «058» по телефонам: 705-48-51 и 705-48-52.  

Как отмечается, «ответственность за выполнение мероприятий несут начальники участков и директора жилищно-коммунальных сервисов», в противном случаем им грозит штраф.



 


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