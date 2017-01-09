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2017-01-09, 17:40
Одесситов подстерегает угроза на каждом шагу
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Одессы и области сохранятся мороз, снежные заносы на дорогах, гололедица.
Впрочем, заносы на дорогах - не единственная угроза для одесситов. Не меньшую опасность представляют оледеневшие крыши и карнизы.
Департамент городского хозяйства Одессы предупреждает об опасности падения наледи и сосулек. Горожан просят быть предельно внимательными и осторожными вблизи строений.
Как отмечается, «ответственность за выполнение мероприятий несут начальники участков и директора жилищно-коммунальных сервисов», в противном случаем им грозит штраф.
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