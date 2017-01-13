

﻿ 2017-01-13, 10:16 Одесситов зовут на Крещенские купания В ночь с 18 на 19 января на пляжах Одессы пройдут Крещенские купания. В день православного праздника Крещения Господня на пляжах города проведут традиционные Крещенские купания. C 23:00 18 января до 01:00 19 января 2017 года Крещенские купания пройдут по адресам: - пляж на 16-й ст. Большого Фонтана («Золотой берег»), - пляж «Ланжерон»,



- пляж «Лузановка». В направлении пляжей Одессы будет работать городской транспорт: - трамвайные маршруты: № 1 – 2 ед. (от Лузановки до ул. Паустовского), № 6 – 2 ед., (от Пересыпского моста до Лузановки), № 18 – 4 ед., № 28 – 2 ед.; - троллейбусные маршруты: № 2 – 2 ед., № 3 – 2 ед.; - автобусные маршруты: № 203 - 2 ед., № 215 - 8 ед. (от 16 ст. Большого Фонтана до пл. Толбухина), № 242 - 8 ед. (от ул. Паустовского до ул. 7-й Пересыпской).

