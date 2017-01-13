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2017-01-13, 10:16
Одесситов зовут на Крещенские купания
В ночь с 18 на 19 января на пляжах Одессы пройдут Крещенские купания.
В день православного праздника Крещения Господня на пляжах города проведут традиционные Крещенские купания.
C 23:00 18 января до 01:00 19 января 2017 года
Крещенские купания
пройдут по адресам:
- пляж на 16-й ст. Большого Фонтана («Золотой берег»),
- пляж «Ланжерон»,
- пляж «Лузановка».
В направлении пляжей Одессы будет работать городской транспорт:
- трамвайные маршруты:
№ 1 – 2 ед. (от Лузановки до ул. Паустовского),
№ 6 – 2 ед., (от Пересыпского моста до Лузановки),
№ 18 – 4 ед., № 28 – 2 ед.;
- троллейбусные маршруты:
№ 2 – 2 ед.,
№ 3 – 2 ед.;
- автобусные маршруты:
№ 203 - 2 ед.,
№ 215 - 8 ед. (от 16 ст. Большого Фонтана до пл. Толбухина),
№ 242 - 8 ед. (от ул. Паустовского до ул. 7-й Пересыпской).
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