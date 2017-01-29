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2017-01-29, 10:47
Одесситу Андрею Додику нужна помощь
Андрею Додику всего 21 год, он пятикурсник Политеха и футболист. Сейчас готовится ко второй операции. На нее необходимо 74 тысячи 300 долларов.
Улыбчивый, сильный и неутомимый футболист. Уже полгода Андрей вынужден сидеть на скамейке запасных. Туда его отправила раковая опухоль, а ее отголоски удерживают до сих пор.
Первая операция была в середине августа. Прошло уже пять месяцев. Сказали врачи, что надо делать вторую, потому что остались вторичные очаги и их надо обязательно вырезать, чтобы не случился рецидив и опять не пошли метастазы и опухоли, - цитирует Андрея 7 канал.
После операции Андрей долго восстанавливался и наконец-то наслаждается хорошим самочувствием, хоть и заниматься любимым видом спорта нельзя. Сейчас вся семья оббивает пороги в поисках финансовой помощи. Сумма необходима большая. Помочь собрать деньги на вторую операцию пытаются все знакомые, близкие и друзья. Вместе смогли справиться, когда Андрею вырезали опухоль в первый раз, и очень просят всех неравнодушных одесситов откликнуться.
Помочь спасти Андрея может каждый.
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