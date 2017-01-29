2017-01-29, 10:47

Одесситу Андрею Додику нужна помощь

Андрею Додику всего 21 год, он пятикурсник Политеха и футболист. Сейчас готовится ко второй операции. На нее необходимо 74 тысячи 300 долларов.



Чтобы собрать на первую операцию, родители уже продали машину, дачу и отдали последние деньги. Сейчас вынуждены просить о помощи всех неравнодушных.

Улыбчивый, сильный и неутомимый футболист. Уже полгода Андрей вынужден сидеть на скамейке запасных. Туда его отправила раковая опухоль, а ее отголоски удерживают до сих пор.

Первая операция была в середине августа. Прошло уже пять месяцев. Сказали врачи, что надо делать вторую, потому что остались вторичные очаги и их надо обязательно вырезать, чтобы не случился рецидив и опять не пошли метастазы и опухоли, - цитирует Андрея 7 канал.

После операции Андрей долго восстанавливался и наконец-то наслаждается хорошим самочувствием, хоть и заниматься любимым видом спорта нельзя. Сейчас вся семья оббивает пороги в поисках финансовой помощи. Сумма необходима большая. Помочь собрать деньги на вторую операцию пытаются все знакомые, близкие и друзья. Вместе смогли справиться, когда Андрею вырезали опухоль в первый раз, и очень просят всех неравнодушных одесситов откликнуться.

Помочь спасти Андрея может каждый.

Номер карточки его отца – Валерия Додика: ПриватБанк 5168 7423 5697 7839, телефон (067) 485-26-96.

Даже несколько гривен приблизят парня к столь нужной операции и долгожданному выздоровлению.





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