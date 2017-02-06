2017-02-06, 15:47

Одесситы бьют рекорд прошлогоднего пополнения бюджета

За январь 2017 года налогоплательщики Одесской области уплатили в бюджеты всех уровней 1,3 млрд.грн.

Это на 527 млн.грн. или на 67,5 % больше, чем за январь прошлого года.

Из них, в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило 592 млн.грн., что на 256 млн.грн. или на 76 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В разрезе основных налогов в общий фонд Государственного бюджета поступило 403 млн.грн. налога на добавленную стоимость, 120 млн.грн. налога на доходы физических лиц, 33,5 млн.грн. военного сбора, 12,3 млн.грн. налога на прибыль и 12 млн.грн. акцизного налога.