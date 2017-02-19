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﻿2017-02-19, 15:00
Одесситы будут сражаться на престижном международном турнире

Сегодня, 19 февраля, Национальная сборная Украины отправляется в столицу Болгарии, где примет участие в одном из самых престижных международных боксерских стартов высшей категории - 68-м турнире «Странджа - 2017».

Кроме сборной Украины участие в соревнованиях примут более 280 боксеров из 35 стран мира.

Соревнования будут проходить с 21 по 26 февраля. Согласно регламенту, поединки предварительной стадии пройдут с 21 по 24 февраля, полуфиналы - 25, а 26 февраля пройдут поединки за золотые награды турнира.

В составе сборной - спортсмен федерации бокса Одесской области Валерий Харламов (тренеры Михаил Серженюк и Дмитрий Уржумцев).

 

Добавим, что 15 февраля на Олимпийской тренировочной базе в Конча-Заспе Валерию Харламову торжественно вручили удостоверение "Мастер спорта Украины международного класса".

Одесский боксер удостоен почетного звания!
Одесситы удостоены двух Спортивных Оскаров! 
Чемпион и тренер - в числе достижений Одесской области



В составе сборной и одессит Николай Буценко, который в ноябре 2016 года, в Харькове, стал чемпионом Украины по боксу среди мужчин в весовой категории 56 кг, где выступал за Винницу.

Одессит стал чемпионом Украины по боксу



Итак, на турнире в Софии сборная Украины будет представлена ​​в следующих весовых категориях:

Весовая категория 49 кг - Назар Куротчин

Весовая категория 56 кг - Николай БУЦЕНКО

Весовая категория 60 кг - Юрий ШЕСТАК

Весовая категория 64 кг - Мгер Оганисян

Весовая категория 69 кг - Денис ПИСОЦКИЙ

Весовая категория 75 кг - Валерий ХАРЛАМОВ 

Весовая категория 81 кг - Владимир СКРИПКА

Весовая категория 91 кг - Дмитрий ЛЕСНОЙ

Весовая категория 91 кг - Игорь ШЕВАДЗУЦКИЙ


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