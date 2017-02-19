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2017-02-19, 15:00
Одесситы будут сражаться на престижном международном турнире
Сегодня, 19 февраля, Национальная сборная Украины отправляется в столицу Болгарии, где примет участие в одном из самых престижных международных боксерских стартов высшей категории - 68-м турнире «Странджа - 2017».
Кроме сборной Украины участие в соревнованиях примут более 280 боксеров из 35 стран мира.
Соревнования будут проходить с 21 по 26 февраля. Согласно регламенту, поединки предварительной стадии пройдут с 21 по 24 февраля, полуфиналы - 25, а 26 февраля пройдут поединки за золотые награды турнира.
В составе сборной - спортсмен федерации бокса Одесской области Валерий Харламов (тренеры Михаил Серженюк и Дмитрий Уржумцев).
Добавим, что 15 февраля на Олимпийской тренировочной базе в Конча-Заспе Валерию Харламову торжественно вручили удостоверение "Мастер спорта Украины международного класса".
Весовая категория 49 кг - Назар Куротчин
Весовая категория 56 кг - Николай БУЦЕНКО
Весовая категория 60 кг - Юрий ШЕСТАК
Весовая категория 64 кг - Мгер Оганисян
Весовая категория 69 кг - Денис ПИСОЦКИЙ
Весовая категория 75 кг - Валерий ХАРЛАМОВ
Весовая категория 81 кг - Владимир СКРИПКА
Весовая категория 91 кг - Дмитрий ЛЕСНОЙ
Весовая категория 91 кг - Игорь ШЕВАДЗУЦКИЙ
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