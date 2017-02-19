

﻿ 2017-02-19, 15:00 Одесситы будут сражаться на престижном международном турнире Сегодня, 19 февраля, Национальная сборная Украины отправляется в столицу Болгарии, где примет участие в одном из самых престижных международных боксерских стартов высшей категории - 68-м турнире «Странджа - 2017». Кроме сборной Украины участие в соревнованиях примут более 280 боксеров из 35 стран мира. Соревнования будут проходить с 21 по 26 февраля. Согласно регламенту, поединки предварительной стадии пройдут с 21 по 24 февраля, полуфиналы - 25, а 26 февраля пройдут поединки за золотые награды турнира. В составе сборной - спортсмен федерации бокса Одесской области Валерий Харламов (тренеры Михаил Серженюк и Дмитрий Уржумцев).



Добавим, что 15 февраля на Олимпийской тренировочной базе в Конча-Заспе Валерию Харламову торжественно вручили удостоверение "Мастер спорта Украины международного класса".



Одесский боксер удостоен почетного звания!

Одесситы удостоены двух Спортивных Оскаров!

Чемпион и тренер - в числе достижений Одесской области







В составе сборной и одессит Николай Буценко, который в ноябре 2016 года, в Харькове, стал чемпионом Украины по боксу среди мужчин в весовой категории 56 кг, где выступал за Винницу.



Одессит стал чемпионом Украины по боксу







Итак, на турнире в Софии сборная Украины будет представлена ​​в следующих весовых категориях: Весовая категория 49 кг - Назар Куротчин Весовая категория 56 кг - Николай БУЦЕНКО Весовая категория 60 кг - Юрий ШЕСТАК Весовая категория 64 кг - Мгер Оганисян Весовая категория 69 кг - Денис ПИСОЦКИЙ Весовая категория 75 кг - Валерий ХАРЛАМОВ Весовая категория 81 кг - Владимир СКРИПКА Весовая категория 91 кг - Дмитрий ЛЕСНОЙ Весовая категория 91 кг - Игорь ШЕВАДЗУЦКИЙ

