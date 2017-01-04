2017-01-04, 15:22

Одесситы будут заполнять декларацию о доходах по новой форме

Напоминаем, что с 01 января 2017 года начинает кампания декларирования, по которой отдельные категории физических лиц обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее - декларация) и определить налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, и/или имеют право подать декларации для получения налоговой скидки.

Следует отметить, что приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 года №821 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859", который вступил в силу 31 декабря 2016 года, внесено изменения в форму налоговой декларации.

Новая форма декларации вступила в действие с 01 января 2017 года.

Более детально с разъяснением о порядке декларирования доходов физических лиц можно ознакомиться в письме ГФС Украины от 12.12.2016г. №39537/7/99-99-13-01-03.