Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-04, 15:22
Одесситы будут заполнять декларацию о доходах по новой форме

Напоминаем, что с 01 января 2017 года начинает кампания декларирования, по которой отдельные категории физических лиц обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах (далее - декларация) и определить налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, и/или имеют право подать декларации для получения налоговой скидки.

Следует отметить, что приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 года №821 "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859", который вступил в силу 31 декабря 2016 года, внесено изменения в форму налоговой декларации. 

Новая форма декларации вступила в действие с 01 января 2017 года.

Более детально с разъяснением о порядке декларирования доходов физических лиц можно ознакомиться в письме ГФС Украины от 12.12.2016г. №39537/7/99-99-13-01-03.

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП