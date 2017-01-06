2017-01-06, 16:30

Одесситы дали в бюджет почти 5,2 млрд.гривен

Именно такая сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поступила в бюджет на протяжении января-декабря 2016 года.

Выполнение индикативного показателя составило 105%. Дополнительно поступило свыше 249 млн.грн. В декабре 2016 года поступило свыше 597 млн.грн. единого взноса. Дополнительно поступило 47 млн.грн.

Обращаем внимание, что с 1 января 2017 года вступил в силу Закон Украины от 06 декабря 2016 года № 1774-VІІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которым внесен ряд изменений в Закон Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Изменения касаются вопросов относительно начисления и уплаты единого взноса физическими лицами - предпринимателями, в том числе теми, что избрали упрощенную систему налогообложения, и лицами, которые ведут независимую профессиональную деятельность.