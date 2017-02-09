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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-09, 11:55
Одесситы готовятся к марту

Шок от роста тарифов, судорожные попытки экономить и страх от неведения "а что еще могут придумать?" - это уже привычная наша с вами жизнь.

Не расслабляемся, судя по всему, грядет очередное повышение.

1 марта в Украине повысят тариф на электроэнергию для населения с 1,29 грн до 1,68 грн за кВт. ч. в пределах наиболее распространенной нормы от 100 до 600 кВт · ч.

Льготный тариф до 100 кВт · ч включительно повысится немного меньше, на 26%, с 0,714 до 0,9 грн за кВт · ч.

Тариф в пределах нормы от 600 кВт · ч и более повысится меньше - на 3%, с 1,638 грн до 1,68 грн за кВт · ч.

Отметим, что пока электроэнергия для частных потребителей продолжает расти, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение снизить оптово-рыночную цену электроэнергии с 1 января на 10% и с 1 апреля на 5,8%, пишет Слово и Дело.

 

Ранее, Член Нацкомиссии по регулированию цен энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что в индустриальных регионах, где высокая концентрация крупных промышленных потребителей, потребители получат более низкий тариф, в том числе и в Одессе. 

И тем не менее, не лишним знать, как можно сэкономить на электричестве. При последнем повышении таифов, специалистами было подсчитано, сколько стоит один час работы наиболее часто используемых электроприборов. ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ...



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