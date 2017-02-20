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2017-02-20, 18:35
Одесситы идут на пенсию: стаж докупим и оформим онлайн
Одесситам напоминают, что в случае, если граждане достигли пенсионного возраста, однако не обладают достаточным рабочим стажем для получения пенсионных выплат, они могут оформить с Пенсионным фондом страховой договор и заплатить за "недостачу".
Замначальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Татьяна Яворская сообщила , что по законодательству для начисления пенсий женщины должны иметь не менее 30 лет трудового стажа, мужчины — 35, но граждане могут "докупить" себе недостающие годы стажа.
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