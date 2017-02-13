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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-13, 16:24
Одесситы могут подать декларацию об имуществе и доходах в электронном виде

Для удобства граждан в Электронном кабинете плательщика функционирует сервис «Декларация об имущественном состоянии и доходах в электронном виде».

Физические лица в открытой части Электронного кабинета плательщика могут заполнить, сохранить и распечатать декларацию, а в разделе «Введение отчетности» личного кабинета с использованием ЭЦП могут подать декларацию в электронном виде. 

Бесплатно получить ЭЦП можно в аккредитованном центре сертификации ключей Информационно-справочного департамента ГФС (далее - АЦСК ИСД). 

В частности, в Одесской области можно получить усиленные сертификаты открытых ключей в 3 пунктах регистрации пользователей АЦСК ИСД по адресам:

- г. Одесса, Французский бульвар, д.7, 2-й этаж, каб. 209, тел.: (048) 725-64-05;

- г. Одесса, ул. Столбовая, д. 17, помещение ЦОП, тел.: (048) 728-34-98;

- г. Измаил, ул. Кишиневская, д. 3, помещение ЦОП, тел.: (04841) 7-28-09.

Информация относительно режима работы, перечень представительств АЦСК ИСД, формы регистрационных документов, заявлений на блокирование, отмену и возобновление усиленного сертификата открытого ключа, образцы их заполнения размещены на веб-сайте АЦСК ИСД (www.acskidd.gov.ua).

Напоминаем, что с 1 января 2017 года действует новая форма декларации, которая утверждена приказом Министерства финансов Украины от  15 сентября 2016 года № 821 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859».

Детально ознакомиться с Порядком получения ведомостей о доходах можно на официальном веб-портале ГФС в рубрике: Физические лица/Получение ведомостей из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов в электронном виде.

Также материалы разъяснительного характера по вопросам декларирования гражданами доходов размещены в баннере «Декларирование доходов граждан» на субсайте территориальных органов ГФС в Одесской области (www.od.sfs.gov.ua). 

В случае необходимости плательщики смогут получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации в налоговых инспекциях.

 


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