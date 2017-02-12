2017-02-12, 13:12

Одесситы могут получить скидку на ипотеку

Право на налоговую скидку за пользование ипотечным жилищным кредитом.

Граждане имеют право включить в налоговую скидку часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, предоставленным заемщику в национальной или иностранной валютах, фактически уплаченных на протяжении отчетного налогового года.

При уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом в иностранной валюте сумма платежей по таким процентам, осуществленных в иностранной валюте, пересчитывается в гривне по официальному валютному (обменному) курсу Национального банка Украины, который действует на день уплаты таких процентов.

Такое право возникает в случае, если за счет ипотечного жилищного кредита строится или покупается жилой дом (квартира, комната), определенный налогоплательщиком как основное место его проживания, в частности, согласно отметке в паспорте о регистрации по местонахождению такого жилья.

Порядок определения суммы процентов, уплаченных налогоплательщиком за пользование ипотечным жилищным кредитом с целью начисления налоговой скидки, отображено в ст.175 Налогового кодекса Украины.

Право на включение в налоговую скидку суммы, рассчитанной согласно ст. 175 НКУ, предоставляется налогоплательщику по одному ипотечному кредиту в течение 10 последовательных календарных лет, начиная с года, в котором:

- объект жилищной ипотеки приобретается;

- построенный объект жилищной ипотеки переходит в собственность налогоплательщика и начинает использоваться как основное местожительство.

В случае если сумма полученного физическим лицом ипотечного жилищного кредита превышает сумму, израсходованную на приобретение (строительство) предмета ипотеки, в состав расходов включается сумма процентов, уплаченная за пользование ипотечным кредитом в части, израсходованной по целевому назначению.

Для получения налоговой скидки необходимо подать декларацию об имущественном состоянии и доходах в налоговую инспекцию по месту проживания (регистрации в паспорте) до конца текущего года.

Детальнее в разъяснении ГФС Украины, которое размещено на официальном веб-портале в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 103.06.01).