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﻿2017-02-25, 12:53
Одесситы обошли Россию, Турцию и Англию

В эти дни в Болгарии проходит международный боксерский турнир высшей категории - «Странджа-2017».

В составе сборной Украины выступают спортсмены федерации бокса Одесской области (президент Александр Крыжановский) - Николай Буценко и Валерий Харламов. В результате нелегких боев одесситы вышли в полуфинал.

В рамках стартового круга соревнований лидеры сборной Украины победили первых номеров сборной России - Петра Хамукова и Бахтовара Назирова. Следующая победа была над турецким боксером Ондером Сипала.

 

В пятницу, 24 февраля,  Николай Буценко (тренеры А.Синепупов, В. Буценко) обошел Тайфура Алиева из Азербайджана, а Валерий Харламов (тренеры М.Серженюк, Д.Уржумцев) - английского боксера Бена Уайтакера. 

Желаем дальнейших побед!








ФОТО СОЦСЕТИ.

Одесситы будут сражаться на престижном международном турнире 


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