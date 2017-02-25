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2017-02-25, 12:53
Одесситы обошли Россию, Турцию и Англию
В эти дни в Болгарии проходит международный боксерский турнир высшей категории - «Странджа-2017».
В рамках стартового круга соревнований лидеры сборной Украины победили первых номеров сборной России - Петра Хамукова и Бахтовара Назирова. Следующая победа была над турецким боксером Ондером Сипала.
В пятницу, 24 февраля, Николай Буценко (тренеры А.Синепупов, В. Буценко) обошел Тайфура Алиева из Азербайджана, а Валерий Харламов (тренеры М.Серженюк, Д.Уржумцев) - английского боксера Бена Уайтакера.
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