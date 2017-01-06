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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

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 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-06, 13:19
Одесситы отчитываются за акциз по-новому

Приказом Министерства финансов Украины от 26.09.2016г. № 841 «О внесении изменений в форму декларации акцизного налога и Порядка заполнения и представление декларации акцизного налога» внесено изменения в форму налоговой декларации акцизного налога, что вступили в силу 22.11.2016 года.

Соответственно Налоговому кодексу Украины, если в результате внедрения нового налога или изменения правил налогообложения изменяются формы налоговой отчетности, центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную налоговую и таможенную политику, который утвердил такие формы, обязан обнародовать новые формы отчетности.

К определению новых форм деклараций (расчетов), которые вступают в силу для составления отчетности за налоговый период, который наступает за налоговым периодом, в котором состоялось их обнародование, являются действующими формами деклараций (расчетов), действующие к такому определению. 

Учитывая изложенное, впервые обновленную форму декларации акцизного налога необходимо подавать не позднее 20 января 2017 года за отчетный период - декабрь 2016 года.

Более детально с таким разъяснением можно ознакомиться на официальном веб-портале Государственной фискальной службы Украины в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (категория 116.07).

 


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