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2017-01-02, 11:00
Одесситы смогут накопить на счастливую пенсию
Со вчерашнего дня в Украине вступил в силу закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым вводится накопительная пенсионная система.
Законом разрешено создание так называемых накопительных пенсионных фондов - целевых внебюджетных фондов, в которые поступают взносы застрахованных граждан.
Взносы находятся на накопительных пенсионных счетах и инвестируются с целью получения дохода в пользу застрахованных. Их активы используются для оплаты договоров страхования пожизненных пенсий или единовременных выплат, а в некоторых случаях также членам их семей или наследникам.
Вносить деньги в накопительные фонды могут люди, которые подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию и которым на дату введения перечисления страховых взносов в Накопительный фонд исполнилось не более 35 лет и которые платят взносы, или взносы платятся за них в накопительную систему пенсионного страхования.
Ожидается, что к 2022 году процент отчислений в накопительный фонд должен составить около 7%. При сохранении вместе с накопительной, еще и солидарной пенсионной системы некоторым людям придется отчислять сначала на 2%, а позже на 7% больше пенсионных выплат.
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