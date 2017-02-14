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2017-02-14, 16:44
Одесситы смогут оформить пенсии онлайн
Начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Александр Буряченко сообщил сегодня, что во всех районах Одессы и области для оказания консультативной помощи и услуг по оформлению пенсий откроются дополнительные отделения Пенсионного фонда.
Летом заработает система дистанционного обслуживания граждан, каждый желающий сможет в электронном виде, даже не выходя из дома, предоставить все необходимые документы.
"На сайте Пенсионного фонда каждый гражданин может узнать всю необходимую информацию как общего характера, так и относительно своей личной пенсии, а уже в 2017 году зарегистрированные пользователи смогут дистанционно предоставить документы в органы Пенсионного фонда для назначения пенсии", – отметил Буряченко.
При этом глава фонда сообщил, что несмотря на многочисленные жалобы одесситов на низкие пенсии, никаких нормативных актов, приводящих минимальную пенсию на уровень прожиточного минимума пока не принято.
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