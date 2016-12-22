2016-12-22, 15:51

Одесситы собирают медали под елочку!

Декабрь выдался насыщенным для спортсменов федерации бокса Одесской области. Сразу три Чемпионата Украины.

Напомним, что в воскресенье в Одессе только завершился Чемпионат Украины по боксу среди юниоров, посвященный памяти мастера спорта СССР Романа Песина, на котором команда одесситов завоевала первое общекомандное место, 2 золота, 3 серебра и одну бронзу.



Одесситка завоевала медаль на Чемпионате Украины

На Чемпионате Украины одесситы собрали полный боевой комплект





Параллельно в Ивано-Франковске на Чемпионате Украины по боксу среди женщин-юниоров одесситка завоевала серебряную медаль.





С понедельника в Харькове проходит чемпионат Украины по боксу среди моложи, на который прихали 163 участника.

Сегодня стало известно, что два одессита Максим Молодан (тренер И.Юрескул) и Георгий Задорожный (тренеры Э.Луцкер и М.Серженюк) вышли в полуфинал, а значит, уже заслужили гарантированную бронзу.

Надеемся, что спортсмены еще улучшат результат.



Но факт остается фактом, одесские боксеры собирают к новому году медали под елочку!



