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2016-12-22, 15:51
Одесситы собирают медали под елочку!
Декабрь выдался насыщенным для спортсменов федерации бокса Одесской области. Сразу три Чемпионата Украины.
Напомним, что в воскресенье в Одессе только завершился Чемпионат Украины по боксу среди юниоров, посвященный памяти мастера спорта СССР Романа Песина, на котором команда одесситов завоевала первое общекомандное место, 2 золота, 3 серебра и одну бронзу.
Параллельно в Ивано-Франковске на Чемпионате Украины по боксу среди женщин-юниоров одесситка завоевала серебряную медаль.
С понедельника в Харькове проходит чемпионат Украины по боксу среди моложи, на который прихали 163 участника.
Сегодня стало известно, что два одессита Максим Молодан (тренер И.Юрескул) и Георгий Задорожный (тренеры Э.Луцкер и М.Серженюк) вышли в полуфинал, а значит, уже заслужили гарантированную бронзу.
Надеемся, что спортсмены еще улучшат результат.
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