Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-14, 14:50
Одесситы везут медали из Беларуси (ФОТО)

В Гомеле (Беларусь) завершился ХХI международный турнир по боксу среди юниоров на призы абсолютного чемпиона СССР по боксу Алексея Юкова.

Традиционный турнир входит в Европейский календарь EUBC и проводится с целью развития и популяризации бокса как олимпийского вида спорта, а также укрепления дружественных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

В соревнованиях принимали участие 134 спортсмена из Беларуси, Азербайджана, Украины, России, Литвы, Молдовы, Польши.

В составе сборной Украины выступали и спортсмены федерации бокса Одесской области. Двое из них Алик Алыев и Александр Наумов ( тренер Михаил Чобану) стали бронзовыми призерами.

 

 



Итак, медали украинской сборной завоевали:

ЗОЛОТО:

Валентин Ивасюк

СЕРЕБРО:

Алексей Башинский (весовая категория 66 кг)

Денис Салабай (весовая категория 80 кг)

БРОНЗА:

Юрий Томюк (весовая категория 48 кг)

Сергей Швец (весовая категория 50 кг)

Вадим Клим (весовая категория 54 кг)

Даниил Скрупский (весовая категория 57 кг)

Алик Алыев (весовая категория 63 кг) - ОДЕССА

Александр Наумов (весовая категория 70 кг) - ОДЕССА

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП