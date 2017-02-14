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2017-02-14, 14:50
Одесситы везут медали из Беларуси (ФОТО)
В Гомеле (Беларусь) завершился ХХI международный турнир по боксу среди юниоров на призы абсолютного чемпиона СССР по боксу Алексея Юкова.
В соревнованиях принимали участие 134 спортсмена из Беларуси, Азербайджана, Украины, России, Литвы, Молдовы, Польши.
ЗОЛОТО:
Валентин Ивасюк
СЕРЕБРО:
Алексей Башинский (весовая категория 66 кг)
Денис Салабай (весовая категория 80 кг)
БРОНЗА:
Юрий Томюк (весовая категория 48 кг)
Сергей Швец (весовая категория 50 кг)
Вадим Клим (весовая категория 54 кг)
Даниил Скрупский (весовая категория 57 кг)
Алик Алыев (весовая категория 63 кг) - ОДЕССА
Александр Наумов (весовая категория 70 кг) - ОДЕССА
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