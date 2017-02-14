2017-02-14, 14:50

Одесситы везут медали из Беларуси (ФОТО)

В Гомеле (Беларусь) завершился ХХI международный турнир по боксу среди юниоров на призы абсолютного чемпиона СССР по боксу Алексея Юкова.



Традиционный турнир входит в Европейский календарь EUBC и проводится с целью развития и популяризации бокса как олимпийского вида спорта, а также укрепления дружественных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

В соревнованиях принимали участие 134 спортсмена из Беларуси, Азербайджана, Украины, России, Литвы, Молдовы, Польши.



В составе сборной Украины выступали и спортсмены федерации бокса Одесской области. Двое из них Алик Алыев и Александр Наумов ( тренер Михаил Чобану) стали бронзовыми призерами.













Итак, медали украинской сборной завоевали:

ЗОЛОТО:

Валентин Ивасюк

СЕРЕБРО:

Алексей Башинский (весовая категория 66 кг)

Денис Салабай (весовая категория 80 кг)

БРОНЗА:

Юрий Томюк (весовая категория 48 кг)

Сергей Швец (весовая категория 50 кг)

Вадим Клим (весовая категория 54 кг)

Даниил Скрупский (весовая категория 57 кг)

Алик Алыев (весовая категория 63 кг) - ОДЕССА

Александр Наумов (весовая категория 70 кг) - ОДЕССА



