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2017-02-06, 11:37
Одесская мэрия готовится к штурму непогоды
Во вторник и среду в Одесской области вновь ожидается ухудшение погодных условий с похолоданием, сильным ветром и снегопадом.
Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии предупредил замгородского головы Анатолий Орловский.
«Поэтому все службы должны быть наготове. Мы должны сработать не хуже, чем в январе», — сказал Орловский.
Он сообщил, что въезд в город большегрузного транспорта будет в случае необходимости ограничен.
Кроме того, из-за погодных условий Международный аэропорт «Одесса» в понедельник не принимает, а также не отправляет рейсы.
За прошедшее утро и до 11 часа дня 6 февраля, отменены рейсы из Тель-Авива, Киева (Жуляны) и Стамбула. Эти рейсы, а также самолет в Борисполь, не отправятся обратно соответственно.
Однако на рейсы в Стамбул и Шарм-эль-Шейх на 12 и 13 часов дня происходит регистрация.
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