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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-06, 11:37
Одесская мэрия готовится к штурму непогоды

Во вторник и среду в Одесской области вновь ожидается ухудшение погодных условий с похолоданием, сильным ветром и снегопадом.

Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии предупредил замгородского головы Анатолий Орловский.

«Поэтому все службы должны быть наготове. Мы должны сработать не хуже, чем в январе», — сказал Орловский.

Он сообщил, что въезд в город большегрузного транспорта будет в случае необходимости ограничен.

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Кроме того, из-за погодных условий Международный аэропорт «Одесса» в понедельник не принимает, а также не отправляет рейсы.

За прошедшее утро и до 11 часа дня 6 февраля, отменены рейсы из Тель-Авива, Киева (Жуляны) и Стамбула. Эти рейсы, а также самолет в Борисполь, не отправятся обратно соответственно.

Однако на рейсы в Стамбул и Шарм-эль-Шейх на 12 и 13 часов дня происходит регистрация.

Одесский аэропорт не работает из-за тумана 


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