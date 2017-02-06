2017-02-06, 11:37

Одесская мэрия готовится к штурму непогоды

Во вторник и среду в Одесской области вновь ожидается ухудшение погодных условий с похолоданием, сильным ветром и снегопадом.

Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии предупредил замгородского головы Анатолий Орловский.

«Поэтому все службы должны быть наготове. Мы должны сработать не хуже, чем в январе», — сказал Орловский.

Он сообщил, что въезд в город большегрузного транспорта будет в случае необходимости ограничен.



Одесса в снежном плену: ситуация не критическая

Метель в Одессе: трассы перекрыты, аэропорт отменяет рейсы, хлеба и горючего всем хватит









Кроме того, из-за погодных условий Международный аэропорт «Одесса» в понедельник не принимает, а также не отправляет рейсы.

За прошедшее утро и до 11 часа дня 6 февраля, отменены рейсы из Тель-Авива, Киева (Жуляны) и Стамбула. Эти рейсы, а также самолет в Борисполь, не отправятся обратно соответственно.

Однако на рейсы в Стамбул и Шарм-эль-Шейх на 12 и 13 часов дня происходит регистрация.



