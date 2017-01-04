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2017-01-04, 17:46
Одесская мэрия мобилизует руководителей предприятий на уборку снега
Департамент муниципальной безопасности напоминает руководителям предприятий о необходимости проводить уборку прилегающей территории от снега.
В связи с информацией о штормовом предупреждении и значительном ухудшении погодных условий с 06.06.2017 на территории г.Одессы (сильный снегопад, метель, понижение температуры до 12-17ºС мороза) Департамент муниципальной безопасности напоминает о необходимости уборки прилегающей территории от снега.
В соответствии с пунктом 7.9. Правил благоустройства территории города Одессы субъекты хозяйствования, учреждения и организации независимо от форм собственности и подчинения, органы самоорганизации населения и граждане обязаны:
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