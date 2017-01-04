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﻿2017-01-04, 17:46
Одесская мэрия мобилизует руководителей предприятий на уборку снега

Департамент муниципальной безопасности напоминает руководителям предприятий о необходимости проводить уборку прилегающей территории от снега.

В связи с информацией о штормовом предупреждении и значительном ухудшении погодных условий с 06.06.2017 на территории г.Одессы (сильный снегопад, метель, понижение температуры до 12-17ºС мороза) Департамент муниципальной безопасности напоминает о необходимости уборки прилегающей территории от снега.

В соответствии с пунктом 7.9. Правил благоустройства территории города Одессы субъекты хозяйствования, учреждения и организации независимо от форм собственности и подчинения, органы самоорганизации населения и граждане обязаны: 

убирать снег немедленно с начала снегопада; для предотвращения наката от снега и льда в первую очередь очищают лестницы, тротуары, пешеходные дорожки, дороги к подъездам жилых домов, места для остановки маршрутных транспортных средств, люки водопроводных и канализационных колодцев. Разрешается свежий снег укладывать в валы на улицах и площадях для дальнейшего вывоза, за исключением территории мест остановок маршрутных транспортных средств; 

- иметь собственный необходимый для уборки снега и льда ручной инвентарь (лопаты металлические или деревянные, метлы, ледорубы и т.д.); 

иметь достаточный запас материала для посыпки (песок, шлак) для своевременного проведения противогололедных мероприятий.

Одесса: первое в новом году штормовое предупреждение! 

Напомним,  как сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей 6-8 января 2017 года по Одессе и области ожидаются сложные погодные условия.


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