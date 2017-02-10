2017-02-10, 12:07

Одесская область: потребители получили воду нового качества

«Из областного бюджета в рамках региональной программы "Питьевая вода Одесской области" были выделены средства на ремонт водопроводных и сооружений на них для ряда населенных пунктов Подольского района.



Данная программа направлена ​​на обеспечение жителей всей области качественной питьевой водой и стабильным водоснабжением. И сегодня достигнут очередной результат. Ведь подача достаточного количества качественной питьевой воды населению не только позволяет повысить общий уровень благоустройства, но и имеет санитарно-гигиеническое значение», - рассказал председатель областного совета Анатолий Урбанский.

Так, в селе Климентово отремонтировано водопроводные сети, заменены старые непригодные для использования трубы на новые современные, окрашена водопроводная башня, вокруг которой установлено ограждение.



Также заменена водопроводная сеть. длиной 1600 метров в центральной части села Станиславка. Построена водопроводная башня и установлено автоматическое управление.

Жители данных населенных пунктов Подольского района уже получают чистую, качественную воду.











