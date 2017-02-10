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2017-02-10, 12:07
Одесская область: потребители получили воду нового качества
«Из областного бюджета в рамках региональной программы "Питьевая вода Одесской области" были выделены средства на ремонт водопроводных и сооружений на них для ряда населенных пунктов Подольского района.
Так, в селе Климентово отремонтировано водопроводные сети, заменены старые непригодные для использования трубы на новые современные, окрашена водопроводная башня, вокруг которой установлено ограждение.
Жители данных населенных пунктов Подольского района уже получают чистую, качественную воду.
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