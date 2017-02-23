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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-23, 15:58
Одесская область:отчайные мамы идут на крайние меры

Сегодня матери, которым не выплачивают детские пособия перекрывали трассу «Одесса – Белгород-Днестровский»  в районе населенного пункта Барабой Овидиопольского района.

Некоторое время движение транспорта было заблокировано. В пробку  попали водители и пассажиры междугородних автобусов.

Однако данная акция протеста была быстро прекращена полицейскими, которые прибыли на место для восстановления общественного порядка. 

Это дело тянется еще с прошлого года. Напомним, около года назад СБУ разоблачила схему обогащения чиновников на выплатах малообеспеченным семьям. Тогда установили почти сорок семей, на которых обогащались чиновники. По предварительным оценкам в течение 2014-2016 годов должностные лица ежемесячно присваивали от 100 до 150 тысяч гривен.

Одесские чиновники наживались на малообеспеченных семьях 


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