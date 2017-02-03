Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Февраля
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-03, 17:07
Одесская полиция: не каждый мужчина совершил бы такой поступок (ВИДЕО)

Бойцы батальона полиции особого назначения посетили медицинское учреждение, где находится 40-летняя одесситка и оказали пострадавшей денежную помощь на лечение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

Ранее, 29 января 2017 возле рынка «Староконный» произошла стрельба. 55-летний житель Беляевского района во время ссоры со своим односельчанином достал обрез охотничьего ружья и начал угрожать своему оппоненту.

40-летняя женщина вмешалась в конфликт и в момент выстрела схватилась за обрез и наклонила его вниз. В результате чего получила огнестрельное ранение ноги. Злоумышленник был задержан. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15 и ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Женщина перенесла несколько сложных операций. Предстоит длительное и дорогостоящее лечение.

Бойцы батальона, узнав о данном событии, посчитали своим долгом посетить и поддержать одесситку, которая, рискуя своей жизнью и здоровьем, спасла человека.

Заместитель командира батальона подполковник полиции Олег Прохоров отметил: «Это резонансное событие. Не каждый мужчина совершил бы такой поступок.

Руководство ГУНП в Одесской области и личный состав батальона особого назначения решили оказать финансовую помощь и поддержку пострадавшей для того, чтобы она скорее поправлялась.

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП