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2017-02-03, 17:07
Одесская полиция: не каждый мужчина совершил бы такой поступок (ВИДЕО)
Бойцы батальона полиции особого назначения посетили медицинское учреждение, где находится 40-летняя одесситка и оказали пострадавшей денежную помощь на лечение.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.
Женщина перенесла несколько сложных операций. Предстоит длительное и дорогостоящее лечение.
Бойцы батальона, узнав о данном событии, посчитали своим долгом посетить и поддержать одесситку, которая, рискуя своей жизнью и здоровьем, спасла человека.
Заместитель командира батальона подполковник полиции Олег Прохоров отметил: «Это резонансное событие. Не каждый мужчина совершил бы такой поступок.
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