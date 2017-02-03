2017-02-03, 17:07

Одесская полиция: не каждый мужчина совершил бы такой поступок (ВИДЕО)

Бойцы батальона полиции особого назначения посетили медицинское учреждение, где находится 40-летняя одесситка и оказали пострадавшей денежную помощь на лечение.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.



Ранее, 29 января 2017 возле рынка «Староконный» произошла стрельба. 55-летний житель Беляевского района во время ссоры со своим односельчанином достал обрез охотничьего ружья и начал угрожать своему оппоненту.



40-летняя женщина вмешалась в конфликт и в момент выстрела схватилась за обрез и наклонила его вниз. В результате чего получила огнестрельное ранение ноги. Злоумышленник был задержан. В отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст.15 и ч.1 ст. 115 (покушение на убийство) и ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Женщина перенесла несколько сложных операций. Предстоит длительное и дорогостоящее лечение.

Бойцы батальона, узнав о данном событии, посчитали своим долгом посетить и поддержать одесситку, которая, рискуя своей жизнью и здоровьем, спасла человека.

Заместитель командира батальона подполковник полиции Олег Прохоров отметил: «Это резонансное событие. Не каждый мужчина совершил бы такой поступок.



Руководство ГУНП в Одесской области и личный состав батальона особого назначения решили оказать финансовую помощь и поддержку пострадавшей для того, чтобы она скорее поправлялась.



