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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-07, 15:16
Одесская прокуратура: просто цирк и скрытые доходы

Как выяснилось, масштаб представления виден не только на арене!

Пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщает, что экс- руководитель Одесского государственного цирка подозревается в злоупотреблении служебным положением.

В ходе следствия выяснилось, что чиновник, заключив с предприятием договор о совместной деятельности, выдал субъекту хозяйствования доверенность с предоставлением права на сдачу в аренду офисных помещений на ул. Княжеской. Эти помещения общей площадью более двух тысяч квадратных метров предприятие сдавало в аренду другим компаниям и физическим лицам, получая от этого прибыль.

Следует отметить, что руководитель цирка не имел полномочий на передачу государственного имущества, которое было в его пользовании, без разрешения Министерства культуры и Фонда госимущества Украины.

В результате таких действий в бюджет не поступило 2 700 тысяч гривен.

Досудебное расследование продолжается.

 


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