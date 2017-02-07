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2017-02-07, 15:16
Одесская прокуратура: просто цирк и скрытые доходы
Как выяснилось, масштаб представления виден не только на арене!
В ходе следствия выяснилось, что чиновник, заключив с предприятием договор о совместной деятельности, выдал субъекту хозяйствования доверенность с предоставлением права на сдачу в аренду офисных помещений на ул. Княжеской. Эти помещения общей площадью более двух тысяч квадратных метров предприятие сдавало в аренду другим компаниям и физическим лицам, получая от этого прибыль.
Следует отметить, что руководитель цирка не имел полномочий на передачу государственного имущества, которое было в его пользовании, без разрешения Министерства культуры и Фонда госимущества Украины.
В результате таких действий в бюджет не поступило 2 700 тысяч гривен.
Досудебное расследование продолжается.
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