Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-04, 10:10
Одесская таможня обнаружила незадекларированные товары на сумму почти 160 000 $

Судно под флагом Панамы прибыло в Одесский порт для последующей загрузки.

В общей декларации, представленной капитаном судна средствами Информационной системы портового сообщества (ИСПС), никаких горюче-смазочных материалов указано не было.

Тем не менее, во время осуществления таможенного контроля и проверки установлено, что на борту судна находятся припасы, которые не были заявлены в декларации по установленной форме, а именно: тяжелое топливо – 449 тонн, дизельное топливо - 30,78 тонн, мазут -  23496 кг и  пресная вода - 163 тонны.

Предоставление недостоверных ведомостей о наличии товаров, которые подлежат обязательному декларированию в случае их перемещения через таможенную границу Украины, привело к составлению протокола о нарушении таможенных правил, предусмотренного статьей 472 Таможенного кодекса Украины.

Стоимость изъятых предметов правонарушения составила 150 тыс. долларов США.

Неудачной оказалась попытка еще одного капитана судна иностранного плавания, который в такой же способ старался припрятать от таможенного контроля 3 400 долларов США, что находились в судовой кассе, и 436 блоков табачных изделий без марок акцизного налога Украины. В этом случае стоимость изъятых предметов правонарушения составила 8,5 тысяч долларов США.

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП