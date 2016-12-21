2016-12-21, 15:00

Одесская таможня перевыполнила план таможенных платежей в бюджет

Поступление таможенных платежей в государственный бюджет, обеспеченных Одесской таможней ГФС в ноябре текущего года, составляют свыше 1,5 млрд. грн.

В долларовом эквиваленте это 58,4 млн. долл. США, что в сравнении с ноябрем 2015 г. больше на 19,5%, или на 9,5 млн. долл. США, и в сравнении с октябрем 2016 г. больше на 8,4%, или на 4,5 млн. долл. США

Поступление таможенных платежей в ноябре текущего года обеспечены за счет оформления «генеральных грузов», а именно: газового конденсата, угля каменного, марганцевой руды и эфира ацикличного, удельный вес которых составляет 60,8% (907,0 млн. грн.) и товаров в контейнерах с удельным весом 39,2% (583,7 млн. грн.).

За 11 месяцев 2016 года таможней обеспечено перечисления в госбюджет таможенных платежей в сумме свыше 12,6 млрд. грн.