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2016-12-28, 18:27
Одесские чиновники воровали школьные бюджеты
Правоохранительные органы Одесской области подозревают чиновников из департамента образования в растрате бюджетных средств.
По мнению правоохранителей, чиновники вступили в сговор с директорами ряда школ и посредством подписания подставных договоров разворовывали бюджетные средства. Речь идет о контрактах по ремонту и обслуживанию систем противопожарной безопасности в школах города на общую сумму порядка 2 млн. гривен. Договора на выполнение работ и на предоставление услуг, заключались с компаниями, которыми владеют лица, связанные между собой, - , сообщает сайт www.radar24.info.
По данному инциденту возбуждено уголовное производство, следователи проверяет версию растраты бюджетных средств. Правоохранителями получены судебные полномочия на изъятие документов в школе №44 Суворовского района, а также в департаменте образования и науки.
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