2016-12-28, 18:27

Одесские чиновники воровали школьные бюджеты

Правоохранительные органы Одесской области подозревают чиновников из департамента образования в растрате бюджетных средств.

По мнению правоохранителей, чиновники вступили в сговор с директорами ряда школ и посредством подписания подставных договоров разворовывали бюджетные средства. Речь идет о контрактах по ремонту и обслуживанию систем противопожарной безопасности в школах города на общую сумму порядка 2 млн. гривен. Договора на выполнение работ и на предоставление услуг, заключались с компаниями, которыми владеют лица, связанные между собой, - , сообщает сайт www.radar24.info.

По данному инциденту возбуждено уголовное производство, следователи проверяет версию растраты бюджетных средств. Правоохранителями получены судебные полномочия на изъятие документов в школе №44 Суворовского района, а также в департаменте образования и науки.