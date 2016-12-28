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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2016-12-28, 18:27
Одесские чиновники воровали школьные бюджеты

Правоохранительные органы Одесской области подозревают чиновников из департамента образования в растрате бюджетных средств.

По мнению правоохранителей, чиновники вступили в сговор с директорами ряда школ и посредством подписания подставных договоров разворовывали бюджетные средства. Речь идет о контрактах по ремонту и обслуживанию систем противопожарной безопасности в школах города на общую сумму порядка 2 млн. гривен. Договора на выполнение работ и на предоставление услуг, заключались с компаниями, которыми владеют лица, связанные между собой, - , сообщает сайт www.radar24.info.

По данному инциденту возбуждено уголовное производство, следователи проверяет версию растраты бюджетных средств. Правоохранителями получены судебные полномочия на изъятие документов в школе №44 Суворовского района, а также в департаменте образования и науки.


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