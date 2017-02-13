2017-02-13, 11:16

Одесские депутаты написали обращение к премьеру

В Одессе сложилась тревожная ситуация — на фоне постоянного роста сумм в платежках за ЖКХ, даже те одесситы, которые оформили субсидии, рискуют остаться в долгах.



По вине правительства, в городской казне средств компенсации катастрофически не хватает.

Попав в тупиковое положение с финансированием субсидий на услуги ЖКХ, Одесса решила призвать премьера Гройсмана к ответу, пишет ivasi.news

Как утверждается в обращении одесских депутатов к премьер-министру Владимиру Гройсману, потребность города в субсидировании в 2016 году составила 523, 7 млн грн. При этом из госбюджета было выделено только 320,5 млн грн, что привело к возникновению кредиторской задолженность в размере 174,5 млн грн, в том числе — и по жилищным субсидиям (115,6 млн грн).

На 2017 год Одессе доведены объемы на компенсацию стоимости услуг ЖКХ всего в размере 305,5 млн грн при необходимых более 750 млн грн. Из которых 174,5 млн грн сразу же будет направлено на погашение прошлогодней задолженности.

Соответственно, при таких объемах субвенции, которые были доведены городу Одессе на 2017 год, предприятиям-поставщикам услуг не будут возмещены начисленные льготы и субсиждии на сумму 455,2 млн грн.

Обращение подписали: председатель бюджетной комиссии Одесского городского совета, руководитель фракции Оппоблока Оксана Гончарук, руководителем фракции «Доверяй Делам» Олег Брындак, БПП — Олег Каминкер, Украинская Морская Партия — Светлана Осауленко, Самопомощь — Анна Позднякова.











«Компенсация расходов на субсидии по ЖКХ — это сфера ответственности государственного бюджета, — подчеркивает Оксана Гончарук. — Город Одесса платит огромные налоги в государственный бюджет и одесситы имеют право получать гарантированные государством выплаты в полном объеме. Мы как депутаты обращаем внимание премьера на сложившуюся проблему. Потому что именно он несет ответственность персональную за невыполнение законов Украины».

По мнению Гончарук, ставя город под угрозу социального взрыва, центральные власти идут на явное нарушение закона.

«Это обман — призывать людей брать субсидии, а потом создавать проблемы с их финансированием, — убеждена депутат. — Ведь данные средства недополучат тепло- и энергоснабжающие компании, что неизбежно приведет к коллапсу в жилищно-коммунальной сфере, связанному с невыплатами зарплаты, авариями и несвоевременными ремонтами».

Прислушается ли Киев к крику вопиющего в Одессе? Пока неизвестно. А между тем, тарифы ЖКХ продолжают расти.



Одесситам о тарифах на электроэнергию