2017-01-17, 12:26

Одесские дети-миллионеры теперь живут и зарабатывают в Англии (ВИДЕО)

Предприимчивый одесский папа Андрей Твардовский сделал целое состояние на любопытстве и обаянии своих детей - 6-летнего Макса и 4-летней Кэтти.

Андрей снимает ролики о том, как его дети играют, тестируют различные игрушки и делятся своими впечатлениями о приобретенных настольных играх, а потом выкладывает их на канале YouTube.





Канал Miss Katy, зарегистрированный в ноябре 2014 года, собрал уже 3 177 106 подписчиков. Не отстает и ее брат – на канал Mister Max, зарегистрированный на два месяца ранее, подписалось 3 130 451 человек. Ролики на каналах ежедневно набирают миллионы просмотров. Как понгимаете появилась масса желающих разместить в этих видеоблогах реклама. Таким образом, детишки зарабатывают в месяц порядка 100 тысяч долларов на двоих. Еще пару лет назад их признали самыми богатыми в мире русскоязычными видеоблогерами.

Теперь родители таких прибыльных деток могут позволить себе не только заказать лимузин на пятилетие дочери или слетать на викенд в Дубаи, пищет КП. Недавно они решили навсегда уехать из Украины и сообщили поклонникам, что собираются раздать все игрушки украинским родственникам и отныне будут жить в Лондоне. Временно семейство поселилось в съемной квартире и пока что ездят на такси. Но одесситы уже присматривают в столице Британии двухэтажный особняк с восьмью спальнями.