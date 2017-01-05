2017-01-05, 18:38

Одесские кабельщики поступили как коммерсанты

Начиная с 1 января вместо украинских телеканалов некоторые кабельщики решили транслировать российские.

За дело взялись ветераны АТО. Так, в Черноморске Одесской области активисты заставили местного кабельного оператора «Клен» отключить из эфира российский канал и требовали вернуть в эфир украинские, отключенные в новогоднюю ночь.



Ветераны ворвались в офис оператора, представившись активистами общественной организации «Ветераны и инвалиды АТО «Рапира».

«Эти люди в военной форме стали требовать вернуть в эфир украинские телеканалы и выключить российский оппозиционный канал «Дождь», который мы временно транслируем», — отметил директор компании Владимир Яворский.

В «Рапире» подтверждают, что приходили в офис «Клена».По словам главы организации Геннадия Дашко, действия оператора являются «информационной диверсией»: «Яворский и раньше занимался этим. В марте 2014 года он продолжал транслировать российское ТВ, несмотря на агрессию в Крыму».

В ходе встречи с общественниками директор «Ильичевского кабельного телевидения» Владимир Яворский дал обещание устранить причину конфликта и перестать выпускать в сеть телеканалы из России.

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Кстати, когда еще месяц назад стало известно, что в Новый год будут отключены ведущие украинские каналы, было понятно, что их могут заменить российскими. И дело здесь не в политике и отсутствии патриотизма. Просто, выбор то не велик, а кушать хочется!