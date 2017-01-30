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﻿2017-01-30, 13:45
Одесские контрабандисты пытались провезти в ящиках с кукурузой рекордную партию сигарет

Это произошло на таможенном посту Черноморск.

Во время осуществления таможенного контроля транспортного средства DAF, который с грузом «кукуруза, замороженная в кочанах и зернах», направлялся из Киева в Грузию, внимание таможенников привлекли конструктивные особенности прицепа.

При сканировании рефрижератора оказалось, что плотность пола прицепа аномальна.

Для дальнейшего выяснения было использовано служебную собаку, которая специализируется по поиску табачных изделий.

Собака своим поведением подтвердила предположение таможенников.

На сегодняшний день таможенники совместно с представителями УСБУ в Одесской области и Главного управления ГФС в Одесской области осуществляют процессуальные действия относительно изъятия, определение количества, ассортимент и стоимость табачных изделий, которые старались незаконно переместить через таможенную границу, и составление протокола о нарушении таможенных правил, сообщает ГУ ГФС в Одесской области.

Следует отметить, что даже по предварительной оценке специалистов количество выявленных сигарет есть рекордным.

Прекращение попытки незаконного перемещения табачных изделий стало возможным благодаря кропотливой аналитической работе и предварительному анализу грузового манифеста относительно наличия рисков.

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