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2017-01-18, 17:58
Одесские моржи идут на рекорд ради Александра Кустурова
Благотворительный Фонд "С Одессой в Сердце" и Одесский клуб моржей 19 января всех желающих приглашают принять участие в установлении Национального Рекорда Украины в номинации "Одновременное массовое вхождение в воду".
Мероприятие призвано помочь сбору средств на лечение молодому одесситу Александру Кустурову.
Во время Крещения считается, что облака рассеиваются и Святой Дух опускается на Землю в виде голубя и исполняет самое заветное желание.
Будет проводиться аэросъемка мероприятия и размещена информация в СМИ.
Организаторы обещают вкусную выпечку, горячий глинтвейн и чай, шурпу и хорошее настроение!
НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ в 10:00
УСТАНОВЛЕНИЕ РЕКОРДА В 11:00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЯЖ ЛАНЖЕРОН "ДВА ШАРА"
Благотворительный Фонд "С Одессой в Сердце"
Контактная информация
+38(068)911-77-11
+38(068)511-77-11
www.serdceodessi.com
Информационный партнер:Одесский клуб моржей.
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