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﻿2017-01-18, 17:58
Одесские моржи идут на рекорд ради Александра Кустурова

Благотворительный Фонд "С Одессой в Сердце" и Одесский клуб моржей 19 января всех желающих приглашают принять участие в установлении Национального Рекорда Украины в номинации "Одновременное массовое вхождение в воду".

Мероприятие призвано помочь сбору средств на лечение молодому одесситу Александру Кустурову.

Во время Крещения считается, что облака рассеиваются и Святой Дух опускается на Землю в виде голубя и исполняет самое заветное желание.

Будет проводиться аэросъемка мероприятия и размещена информация в СМИ.

Организаторы обещают вкусную выпечку, горячий глинтвейн и чай, шурпу и хорошее настроение!

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ в 10:00

УСТАНОВЛЕНИЕ РЕКОРДА В 11:00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПЛЯЖ ЛАНЖЕРОН "ДВА ШАРА"

Организатор:

Благотворительный Фонд "С Одессой в Сердце"

Контактная информация

+38(068)911-77-11

+38(068)511-77-11

www.serdceodessi.com

Информационный партнер:Одесский клуб моржей.

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