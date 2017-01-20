Деловой мир    - Одесса    - Украина    - Планета Намедни Цифры Юрисконсульт Налоги Банки Недвижимость Болевая точка Свое дело Уголок потребителя Фермер Транспорт Дайджест Арена Антология бизнеса Кофе-брейк
ODG
Архив   Января
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-20, 14:56
Одесские назначения: из ГАСКа в вице-мэры

У Геннадия Труханова появился новый строительный вице-мэр.

Ранее эту должность занимал Вячеслав Шандрык, который подал в отставку в конце декабря, а был уволен 16 января.

Перед увольнением строительный вице-мэр Одессы раскрыл секреты благоустройства



Новым вице - мэром стал Петр Рябоконь, ранее занимавший должность начальника городского ГАСКа. До утверждения на посту городским советом он будет и.о. вице-мэра.

СПРАВКА: Петр Мусиевич Рябоконь родился 7 мая 1967 года. Несколько лет возглавлял областную инспекцию архитектурно-строительного контроля. После революции и до назначения в муниципалитет работал в фирме ЧП «Перспектива-77». В 2015 году баллотировался в горсовет от Блока Петра Порошенко «Солидарность».

Похожее изображение

 

 


Деловая Одесса
БИЗНЕС ГОРОСКОП