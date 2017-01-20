|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|
2017-01-20, 14:56
Одесские назначения: из ГАСКа в вице-мэры
У Геннадия Труханова появился новый строительный вице-мэр.
СПРАВКА: Петр Мусиевич Рябоконь родился 7 мая 1967 года. Несколько лет возглавлял областную инспекцию архитектурно-строительного контроля. После революции и до назначения в муниципалитет работал в фирме ЧП «Перспектива-77». В 2015 году баллотировался в горсовет от Блока Петра Порошенко «Солидарность».
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП