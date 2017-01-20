2017-01-20, 14:56

Одесские назначения: из ГАСКа в вице-мэры

У Геннадия Труханова появился новый строительный вице-мэр.



Ранее эту должность занимал Вячеслав Шандрык, который подал в отставку в конце декабря, а был уволен 16 января.



Перед увольнением строительный вице-мэр Одессы раскрыл секреты благоустройства







Новым вице - мэром стал Петр Рябоконь, ранее занимавший должность начальника городского ГАСКа. До утверждения на посту городским советом он будет и.о. вице-мэра.

СПРАВКА: Петр Мусиевич Рябоконь родился 7 мая 1967 года. Несколько лет возглавлял областную инспекцию архитектурно-строительного контроля. После революции и до назначения в муниципалитет работал в фирме ЧП «Перспектива-77». В 2015 году баллотировался в горсовет от Блока Петра Порошенко «Солидарность».