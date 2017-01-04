

﻿ 2017-01-04, 11:35 Одесские общественники: в прокуратуре отказываются выполнять свои служебные обязательства Сегодня представители «Национального бюро по расследованию преступлений, противодействию и борьбе с коррупцией и защите прав граждан» устроили пикет под зданием областной прокуратуры.



Организатор митинга – глава этой общественной организации Игорь Назаров - утверждает, что в прокуратуре и Нацполиции Суворовского района работают «преступники, которые представляют людей».



По его словам, по указанному факту организацией направлено множество заявлений, однако никакой работы по этим заявлениям не проводится, более того, они даже не внесены в реестр.



Собравшиеся утверждают, что правоохранители подставили заведующего областным роддомом при Одесской областной больнице, и потребовали с него денег, чтобы не давать делу ход.



В то же время глава отдела приема граждан при облпрокуратуре Сергей Гудзенко заявил, что в отношении лиц, на которых была составлена жалоба, ведется расследование, однако если в заявлении будут новые факты, то их добавят в дело.



«Мы хотим, чтобы прокуратура занималась обращениями граждан и общественных организаций. В данный момент в прокуратуре отказываются выполнять свои служебные обязательства. Мы подали огромное количество исков, вследствие чего было возбуждено много уголовных дел против сотрудников прокуратуры», — заявил Игорь Назаров.









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