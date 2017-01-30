2017-01-30, 11:25

Одесские патриоты осуждают бывших единомышленников за связь с Трухановым

В Одессе прошел марш в память о Героях Крут.



Вчера вечером по Одессе прошел марш в память о героях Крут - студентах, которые ровно 99 лет назад защищали Киев от большевиков.

Бой, в котором пленили и казнили защитников независимой Украины, произошел 16 (29 января) 1918 года.

В памятном марше участвовало около двух сотен активистов патриотических организаций Сокол, Уличный фронт, Правый сектор. Они прошли от парка Шевченко до Памятника Дюку.

"Мы прошли и показали, что мы помним наших героев. То что случилось, это трагические события, о которых нельзя забывать. Нужно быть патриотом не потому, что это модно, а потому что так надо для нашей страны", - цитирует Сегодня организатора марша Демьяна Ганула.

Однако не только дань памяти юным героям волновала участников марша. Они высказали свое презренгие бывшим побратимам - участникам праворадикальных организаций, которые, по их мнению, "продались" нынешней городской власти.

Мероприятие закончилось минутой молчания в память о юных воинах, погибших за Украину 99 лет назад.



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