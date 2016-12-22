2016-12-22, 18:25

Одесские патриоты поселятся в доме с мезонином

Сегодня председатель областного совета Анатолий Урбанский провел встречу с представителями волонтерских групп и патриотических организаций.



Среди них - «Корпорация монстров», «Ради мира в Украине», «Волонтерское движение Одессы», «Берегиня», «Черный тюльпан. Одесса »,«Самооборона Одессы»,«Свободные люди»,« Добрый самаритянин»,«Жизнь для тебя»,«ФРИ»-Одесса,«Общая Цель».

Во время встречи речь шла о перспективах создания общего патриотически волонтерского центра, который председатель областного совета предложил разместить по адресу: ул. Канатная, 35. Это двухэтажное здание с мезонином и придомовой территорией бывшего областного военкомата. Оно является памятником архитектуры «Усадьба Пташников», построенной в 1890 году и принадлежит территориальной общине сел, поселков, городов Одесской области. В здании находятся жилые и подсобные помещения, эксплуатационная площадь которых составляет более 700 квадратных метров.

«Представители всех патриотических волонтерских групп Одесской области совместно подготовят перечень организаций, которые будут размещены в здании на Канатной, 35 и получать льготу по арендной плате за пользование имуществом общей собственности территориальных общин области (она составит 1 гривну в год). На следующей встрече, которая пройдет во второй половине февраля мы подробно обсудим все нюансы, в том числе по ремонту данного здания», - резюмировал Анатолий Урбанский.