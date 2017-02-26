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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-26, 15:35
Одесские потребители не могут рассчитывать на судебную защиту

Сотрудники ПАО «Одессагаз» отказываются выдавать договоры, на основании которых они обслуживают жилые дома.

Это касается большинства предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Из-за этого у людей нет возможности заявить на них в суд и защитить свои права.

Об этом заявил председатель ассоциации «Массив Нерубайский» Сергей Муранов.

По словам Муранова, единственная надежда остается на соответствующие изменения в законодательном поле Украины.

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит в последнем чтении поправки в Закон «О жилищно-коммунальных услугах».

Если это произойдет, то потребители смогут рассчитывать на судебную защиту, так как в законе будет прописана обязательность выдачи договора предприятиями, которые предоставляют те или иные коммунальные услуги.

Результат пошуку зображень за запитом "потребительские договора картинки" 


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