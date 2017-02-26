2017-02-26, 15:35

Одесские потребители не могут рассчитывать на судебную защиту

Сотрудники ПАО «Одессагаз» отказываются выдавать договоры, на основании которых они обслуживают жилые дома.



Это касается большинства предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Из-за этого у людей нет возможности заявить на них в суд и защитить свои права.

Об этом заявил председатель ассоциации «Массив Нерубайский» Сергей Муранов.

По словам Муранова, единственная надежда остается на соответствующие изменения в законодательном поле Украины.



В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит в последнем чтении поправки в Закон «О жилищно-коммунальных услугах».



Если это произойдет, то потребители смогут рассчитывать на судебную защиту, так как в законе будет прописана обязательность выдачи договора предприятиями, которые предоставляют те или иные коммунальные услуги.



