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2017-02-26, 15:35
Одесские потребители не могут рассчитывать на судебную защиту
Сотрудники ПАО «Одессагаз» отказываются выдавать договоры, на основании которых они обслуживают жилые дома.
Об этом заявил председатель ассоциации «Массив Нерубайский» Сергей Муранов.
По словам Муранова, единственная надежда остается на соответствующие изменения в законодательном поле Украины.
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