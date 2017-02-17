2017-02-17, 16:58

Одесские предприниматели будут жаловаться Труханову на его подчиненных

Как и было объявлено накануне, сегодня в Горсаду состоялась пресс-конференция владельцев ресторанов и кафе города.



Все они протестуют против массового срыва рекламных конструкций, который устроили чиновники мэрии. Инициатор мероприятия-

ресторатор Роман Виноградов.

Как отметил ресторатор, его конфликт с городской властью относительно установки вывесок ресторанов перестал быть единичным — на встречу пришли другие бизнесмены, которые за отказ платить взятки, подвергаются, по их мнению, незаконному вмешательству в их деятельность городских властей.

В частности, им приходят предписания о внезапном и немедленном снятии наружных рекламных вывесок, в том числе провисевших на своих местах долгие годы, а также отказ в заключении договоров аренды или в установке летних площадок и торговых лотков.



При этом на месте демонтированных МАФов появляется значительно большее число других.

Предприниматели заявили, что наименьшая сумма неправомерной выгоды, которую от них требуют чиновники управлении рекламы и развития потребительского рынка (бывшее Управление торговли), составляет 500 долларов.







Впрочем, как пишут журналисты, приглашенные на пресс-конференцию, они не получили конкретного ответа на вопросы: кто именно, когда и при каких обстоятельствах требовал у предпринимателя деньги за то, чтобы незаконные рекламные конструкции его предприятий не были демонтированы. В итоге, по их мнению, пресс-мероприятие превратилось в «круглый стол» по проблемам предпринимательства с запахом пива.



Сам организатор мероприятия,Роман Виноградов, судя по-всему тоже не остался доволен , поскольку написал на своей странице в фэйсбуке:



«Удаляю всех бывших друзей фейсбука , которые имеют рестораны , магазины , салоны и т д . Которые сегодня оказались просто тряпками и не пришли на пресс - конференцию !!!!!»

Одесские предприниматели намерены письменно обратиться к городскому голове Геннадию Труханову с требованием пресечь незаконные действия его подчинённых, контролирующих размещение наружной рекламы в городе, а если это обращение не поможет — подать заявления в прокуратуру и начать акции протеста.



В батальном жанре вокруг одесской рекламы



Вокруг рекламы: вендетта по-одесски

Напомним, в январе 2017 года одесский предприниматель Алексей Булгару стал первым, кто на весь город объявил войну КП "Одесреклама". Алексей и его товарищи поехали к офису КП «Одессрекламы» и сняли с его стен все вывески, увезя их с собой и также оставив записку с телефоном.