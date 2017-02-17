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2017-02-17, 16:58
Одесские предприниматели будут жаловаться Труханову на его подчиненных
Как и было объявлено накануне, сегодня в Горсаду состоялась пресс-конференция владельцев ресторанов и кафе города.
ресторатор Роман Виноградов.
Как отметил ресторатор, его конфликт с городской властью относительно установки вывесок ресторанов перестал быть единичным — на встречу пришли другие бизнесмены, которые за отказ платить взятки, подвергаются, по их мнению, незаконному вмешательству в их деятельность городских властей.
В частности, им приходят предписания о внезапном и немедленном снятии наружных рекламных вывесок, в том числе провисевших на своих местах долгие годы, а также отказ в заключении договоров аренды или в установке летних площадок и торговых лотков.
Предприниматели заявили, что наименьшая сумма неправомерной выгоды, которую от них требуют чиновники управлении рекламы и развития потребительского рынка (бывшее Управление торговли), составляет 500 долларов.
Одесские предприниматели намерены письменно обратиться к городскому голове Геннадию Труханову с требованием пресечь незаконные действия его подчинённых, контролирующих размещение наружной рекламы в городе, а если это обращение не поможет — подать заявления в прокуратуру и начать акции протеста.
Напомним, в январе 2017 года одесский предприниматель Алексей Булгару стал первым, кто на весь город объявил войну КП "Одесреклама". Алексей и его товарищи поехали к офису КП «Одессрекламы» и сняли с его стен все вывески, увезя их с собой и также оставив записку с телефоном.
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