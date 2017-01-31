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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-01-31, 14:25
Одесские предприниматели должны успеть до 9 февраля 2017 года

Налоговая декларации об имущественном состоянии и доходах подается по месту своего налогового адреса.

Форма декларации утверждена приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 года №821 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859».

Предельные сроки представления декларации:

- для предпринимателей (кроме лиц, которые избрали упрощенную систему налогообложения) - на протяжении 40 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (года). Последний день представления декларации за 2016 год - 09.02.2017 года;

- для граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, - до 01 мая года, который наступает за отчетным. Последний день представления декларации за 2016 год - 03.05.2017 года.

В случае необходимости, плательщики смогут получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Бланки деклараций предоставляются налогоплательщикам бесплатно.

 

 

 


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