2017-01-31, 14:25

Одесские предприниматели должны успеть до 9 февраля 2017 года

Налоговая декларации об имущественном состоянии и доходах подается по месту своего налогового адреса.

Форма декларации утверждена приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 года №821 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859».

Предельные сроки представления декларации:

- для предпринимателей (кроме лиц, которые избрали упрощенную систему налогообложения) - на протяжении 40 календарных дней, которые наступают за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (года). Последний день представления декларации за 2016 год - 09.02.2017 года;

- для граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, - до 01 мая года, который наступает за отчетным. Последний день представления декларации за 2016 год - 03.05.2017 года.

В случае необходимости, плательщики смогут получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Бланки деклараций предоставляются налогоплательщикам бесплатно.